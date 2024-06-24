Спортсмены из Ленобласти приняли участие в Кубке России по футболу на электроколясках

Футбольно-спортивный клуб «Ладога» принял участие в первом в истории футбола на электроколясках Кубке России под эгидой РФС. За победу в соревнованиях боролись восемь команд.

Спортсмены из Ленинградской области показали хорошую игру, но, к сожалению, уступили одно очко сопернику. Однако футболисты ФСК «Ладога» не собираются сдаваться и готовятся к следующим матчам.

Отметим, что особенность футбола на электроколясках в том, что он подходит даже для людей с очень сильным физическим поражением здоровья. Основным инвентарем здесь выступает специальная спортивная коляска. Если вы хотите поддержать спортсменов с ОВЗ, вы можете принять участие в благотворительном сборе ФСК «Ладога». Клуб собирает средства на современные спортивные коляски, которые помогут ребятам добиваться лучших результатов.