Со дна Ладожского озера подняли грузовик времен Великой Отечественной войны

Со дна Ладожского озера подняли грузовик ЗИС-5, курсирующий по Дороге жизни в годы блокады Ленинграда. Останки автомобиля были обнаружены в ходе поисковой экспедиции в начале июня этого года.

Уникальными кадрами подъема грузовика со дна Ладоги поделилось Российское военно-историческое общество. Работы проводили специалисты РВИО, сотрудники музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова и центра «Дорога жизни».

– У автомобиля сохранились рама, оси и двигатель, покрытые толстым слоем ржавчины, и только покрышки колес не получили видимых повреждений. Кроме того, вблизи от грузовика были обнаружены разбросанные металлические лыжи, которые применялись в то время на передних колесах автомобилей при движении по снегу, – отметили специалисты.

В ближайшее время будет определены сложность и сроки предстоящей реставрации. Восстановлением займутся специалисты музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова.

По материалам пресс-службы РВИО