Во Всеволожском районе пройдет ярмарка трудоустройства

28 июня Всеволожский район присоединится к всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможности». В трех крупных городах района пройдут мероприятия, на которых можно будет ознакомиться с официальной базой вакансий и пообщаться с работодателями напрямую.

Ярмарка будет проходить с 11.00 до 14.00 в пятницу, 28 июня, по следующим адресам:

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110 (Всеволожский ЦКД);

Кудрово, пр. Строителей, д. 41а (детская школа искусств);

Мурино, ул. Екатерининская, д. 8, к. 1 (коворкинг-центр);

Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, к. 3 (здание МФЦ, актовый зал).

В мероприятиях примут участие представители Всеволожской биржи труда, которые расскажут о возможностях обучения или переквалификации, а также помогут составить резюме и подобрать вакансии. Кроме того, соискатели смогут ознакомиться с предложениями работы напрямую от крупнейших работодателей Ленинградской области.