Во Всеволожском районе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Ранним утром 22 июня в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога жизни» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

Собирать почетных гостей на берегу Ладоги стало доброй традицией. К четырем утра на территории музея встретились ветераны, общественные деятели, представители исполнительной и законодательной власти, военнослужащие и жители района.

Участники мероприятия вспомнили героев Великой Отечественной войны, отдавая дань уважения всем, кто ковал общую победу. Завершился митинг традиционным спуском венков в воды Ладоги и возложением цветов к памятнику «Героям Ладоги».

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина