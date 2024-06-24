Во Всеволожске отметили Международный день йоги

Спортивное мероприятие с индийским колоритом прошло 21 июня в амфитеатре парка «Песчанка». Всеволожцы практиковали хатха-йогу, музыкальную медитацию и даже гвоздестояние.

Открыл праздничное мероприятие генеральный консул Республики Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав. Практика йоги прошла под чутким руководством преподавателя Олега Задорожного. Участники повторили несколько асан, а после познакомились с нидра-йогой с «поющими чашами» и йогойс гвоздями и мечами.

Яркости и красок в праздник принесли солистка ансамбля индийского танца «Маюри» Алена Кузнецова и коллектив индийского танца «Куджана» под руководством Ларисы Рагозы. Девушки не только радовали зрителей отточенными движениями, но и провели мастер-класс индийского танца для всех желающих.

Также на площадке работали несколько интерактивных площадок. Всеволожцы могли продегустировать индийский чай и узнать о полезных свойствах специй, поиграть в национальные игры и получить на память мехенди – украшение тела орнаментом, нарисованным хной.

Фото отдела ФКС Всеволожского района