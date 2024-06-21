Символ стойкости

Энтузиасты из Всеволожского района прикладывают много сил, чтобы увековечить подвиг героев войны. 8 июня они начали новую акцию.

Чтобы понять её значение, следует вспомнить историю. В сентябре 1941 года немецкие и финские войска устремились навстречу друг другу. Однако Невская оперативная группа, которая дислоцировалась в Невской Дубровке, остановила немцев на левом берегу Невы. А финские войска не смогли преодолеть Карельский укрепрайон, сооружения которого стояли на северных границах Всеволожского района. Между немецкими и финскими войсками оставалось каких-то 60 километров. Можно сказать, что судьба Ленинграда тогда решалась на границах Всеволожского района. И в этот период командование Ленинградского фронта решило организовать внутреннюю линию обороны.

Иногда приходится слышать от туристов, что доты и дзоты, которые они увидели в лесах Всеволожского района, – это линия Маннергейма. Чтобы такие ошибки не повторялись, необходимо обозначить сооружения в соответствии с тем, как они строились. При этом следует подчеркнуть, что оборона города в сентябре 1941 года стала многослойной. Например, на севере Ленинградской области она проходила в четыре слоя. Из них на территории нашего района находился Карельский укрепрайон, а осенью 1941 года в его тылу появился Токсовский оборонительный рубеж.

Советские люди предпринимали все усилия, чтобы остановить врага. Были просчитаны все возможные варианты поведения вражеских войск. И 8 сентября под грифом «Совершенно секретно» вышел приказ Ленинградского фронта: на подступах к Ленинграду построить оборонительные тыловые рубежи, а также несколько так называемых «отсечных позиций». Токсовский (тыловой) оборонительный рубеж должен был задержать немцев, если бы они прорвали Карельский укрепрайон. Длина Токсовского оборонительного рубежа – 62–68 километров, он мог вместить 6–8 дивизий. Другой оборонительный рубеж – Колтушский – принял бы на себя удар, если бы немцы переправились через Неву. Своей тыльной стороной Колтушский рубеж обеспечивал защиту Дороги жизни. А амбразуры его огневых точек были направлены в сторону Колтушского шоссе. Длина Колтушского рубежа – 52–54 километра. Его правый фланг упирался в Неву, а левый – в берег Кавголовского озера. Этот рубеж проходил через такие населённые пункты, как Мяглово, Щеглово, Новосергиевка, Токкари, Воейково, Разметелево, Канисты. Рассчитан он был на 4–6 дивизий.

Отсечные позиции были построены за рамками Колтушского и Токсовского оборонительных рубежей. В нашем районе это были Невская, Дубровская, Шлиссельбургская, Рохьевская (Рахьинская) и Коккоревская позиции. Тыловые рубежи и позиции строились по полевому типу. То есть в первую очередь это были окопы, траншеи и землянки. Дорогостоящие доты и дзоты здесь попадались редко. Чаще всего мы можем увидеть дзоты и жботы. Многие из них сохранились до нашего времени.

О тыловых рубежах мы, к сожалению, редко вспоминаем, потому что они не участвовали в боях. Но их тоже можно считать символом стойкости нашего народа. Например, укрепления Колтушского оборонительного рубежа сослужили хорошую службу осенью 1942 года, когда на их базе проходили войсковые учения. Боевые навыки, которые красноармейцы приобрели в окрестностях Колтушей, помогли им прорвать оборону блокады Ленинграда.

Энтузиасты из региональной общественной организации, которая так и называется «Колтушский рубеж», совместно с ветеранами, блокадниками, школьниками Колтушской СОШ и их родителями, а также ветеранами боевых действий начиная с 2021 года проводят субботники по расчистке и облагораживанию территории вокруг дотов и жботов Колтушского оборонительного рубежа. В этом году инициативная группа этой организации приготовила пять памятных табличек. (Текст для табличек написала Юлия Трощенко, их изготовление оплатил Антон Ульянов.) 8 июня активисты решили установить табличку возле одного из жботов. Но всё оказалось непросто. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что кто-то уже выложил брусчаткой территорию вокруг жбота. Значит, многие местные жители горят желанием сделать эти огневые точки памятным местом.

Активисты «Колтушского рубежа» в тот день посадили по периметру брусчатки цветы. Поначалу им было трудно установить табличку, потому что под землей обнаружили старое асфальтовое покрытие. И в данном случае отличился местный житель Анатолий Черницов. Вечером он приехал к доту самостоятельно, пробурил старый асфальт и аккуратно установил памятную табличку на место. Остальные будут выставлены возле дотов Колтушского оборонительного рубежа в ближайшее время.

Хотелось бы, чтобы подобные обозначения появились возле объектов Токсовского оборонительного рубежа и так называемых «отсечных точек», сохранившихся в отдельных местах Всеволожского района. Это нужно для того, чтобы для наших потомков слова «советские люди встали насмерть» имели весомое подтверждение.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива РОО «Колтушский рубеж»