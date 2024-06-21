Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» участвует в премии Russian Traveler Awards 2024

Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», большая часть объектов которого расположена на территории Всеволожского района, представляет Ленинградскую область в номинации «Культурно-исторический объект» Всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2024.

Напомним читателям, что в музейно-пространственный кластер входят историко-экскурсионные объекты, посвященные героическим страницам Великой Отечественной войны, защите и освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Во Всеволожске находится Музей «Дом авиаторов», экспозиция которого посвящена советским военным лётчикам и большей частью выполнена в мультимедийном формате. Помимо интерактивных стендов, в музее широко представлены макеты боевой авиатехники, полноразмерные макеты авиационного вооружения, отдельные бытовые детали жизни военных лётчиков, а также их экипировка. Помимо экскурсий, в Доме авиаторов проводятся патриотические акции, встречи участников ветеранских движений, памятные мероприятия, экскурсии для школьников.

В посёлке Дубровка действует Музей «Невский пятачок», в прошлом году отметивший свое шестидесятилетие. Экспозиция музея рассказывает о беспримерном подвиге советских воинов – защитников Невского плацдарма и хранит пронзительную солдатскую правду о преодолении переправы через Неву, окопной жизни под постоянными обстрелами и бомбежкой, чудовищных потерях.

Одним из главных направлений деятельности музея стало составление Книги Памяти, куда, на основе архивных данных и результатов поисковых работ, заносятся имена погибших здесь – захороненных и до сих пор ждущих погребения – защитников Родины.

В деревне Коккорево расположен Музей «Штаб автомобилистов Дороги жизни», выставочная экспозиция которого дополняет и расширяет наши знания о прорыве блокады Ленинграда. Также в Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» включен Музей «Кобона: Дорога жизни», находящийся в соседнем Кировском районе. Здесь бережно хранят память о страшных блокадных днях и спасительной ледовой трассе, которая начала действовать зимой 1941 года. Кроме того, значительная часть экспозиции посвящена истории Кобоны и её знаменитым жителям.

Интересно, что на премию в сфере туризма Russian Traveler Awards 2024 претендуют такие бренды из Ленинградской области, как выборгский крендель – в номинации «Национальное блюдо» и балтийская лоза – в номинации «Народный промысел». В категории «Экомаршрут» 47-й регион представлен экологической тропой «Долина реки Выбья и Лужская губа», на звание лучшего туристического маршрута претендует авторский тур «Энергия Ладоги».

В числе номинантов – популярнейший мотофестиваль «Балтик Ралли», всесезонный курорт «Игора», туристско-горнолыжный кластер «Долина курортов» и загородный отель «Владимировский» на Ладожском озере.

Принять участие в голосовании можно на сайте проекта https://awards.rtraveler.ru/

Светлана ЗАВАДСКАЯ