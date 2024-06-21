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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Женсовет Заневского поселения отправил помощь участникам СВО

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Очередную партию гуманитарной помощи отправил женсовет Заневского поселения в зону Специальной военной операции.  На этот раз для наших ребят доставят тактические покрывала и защитные одеяла. Благодаря своей многофункциональности эти изделия позволяют уберечь бойцов от осколков снарядов, замаскировать их и технику, защитить от дождя.

Активное участие в сборе гумпомощи принимали родные и друзья военных, сотрудники местной администрации, предприниматели и все неравнодушные жители.

– Услышав, что на СВО необходимы такие изделия, сразу откликнулся, чтобы поддержать наших женщин, – говорит глава Всеволожского района и руководитель Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев. Он принимал непосредственное участие в отправке гуманитарного груза.  – Часть помощи поедет на Херсонское направление, к сослуживцам сына жительницы Янино-1 Галины Васильевны Москвиной.  Ее сын недавно погиб при исполнении воинского долга.  Кроме того, гуманитарная помощь отправится в 237-й гвардейский десантно-штурмовой отряд Торуньского Краснознаменного полка, где служил наш земляк Александр Парфирьев.  От также отдал жизнь, защищая Отечество.

Отметим, что еще в начале июня груз с дорогостоящей техникой лично на СВО доставил глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий. Он передал генераторы, картриджи, кабели и усилители сигналов для дронов.

Ирэн ОВСЕПЯН

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