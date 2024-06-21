Госинспекция по маломерным судам отпраздновала 40-летний юбилей в Кузьмоловском ДК

К людям в форме с приветственным словом обратился начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

Генерал-лейтенант внутренней службы не только поздравил своих подчиненных с юбилеем, но и озвучил некоторые цифры:

– Дорогие коллеги, у нас собралась настоящая, слаженная команда. Она насчитывает больше 120 человек по штатному расписанию. Мы вполне справляемся со всеми поставленными задачами. Если говорить по оснащенности, то она неплохая. Благодаря губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко нам на баланс были переданы 47 новых современных судов. В настоящее время все они находятся на дежурстве и несут службу. За прошлый год сотрудники ГИМС спасли 16 человек. Было проведено почти 800 рейдовых мероприятий в период навигации. При этом почти такое же количество нарушителей привлекли к ответственности.

Мы одни из немногих в стране, кто на 80% осуществляет свои услуги через портал Госуслуг. В настоящее время у нас на регистрации находится более 65 тысяч маломерных судов. Радуют еще наши успехи по профилактике. Порядка двух тысяч мероприятий с сотрудниками других подразделений мы проводим для школьников, предупреждая, а часто и предотвращая гибель на воде.

С приветственным словом выступил первый заместитель председателя комитета – начальник департамента региональной безопасности Леонид Иванов. Поздравил юбиляров и временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев.

Были, как принято в юбилей, награждения. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм благодарностью губернатора Ленинградской области отметили в том числе и сотрудников Всеволожского отделения центра ГИМС ГУ МЧС России.

Медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» наградили старшего государственного инспектора по маломерным судам – руководителя Всеволожского отделения центра ГИМС Главного управления Михаила Назарова.

Был отмечен Леонид Евдокимов, руководитель патрульной службы Всеволожского района.

– Наша служба и опасна, и трудна. Почти как в кино. Не знаем выходных и работаем в любую погоду и время. Обеспечиваем безопасность людей на водных объектах. Эта одна из основных наших задач. Мы первыми приходим на помощь, – сказал мой собеседник.

Арсений НАЙДЕНОВ

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