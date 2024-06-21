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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет открытый мастер-класс по танцам

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В парке у Всеволожского центра культуры и досуга пройдут мастер-классы по танцам. Проведет мероприятия актер театра Эстрады им. А.И. Райкина, танцмейстер проекта «Балы в Петербурге» Виталий Исаков.

Мастер-классы запланированы 21 и 29 июня в 18.30 на открытой площадке у ЦКД, но в случае непогоды мероприятие перенесут в помещение. Вместе с Виталием участники освоят простые, но интересные движения, из которых сложится целый танец!

Принять участие могут все желающие.

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