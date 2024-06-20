Обладательницей титула «Миссис Всеволожск – 2024» стала Юлия Гоманкова

Заключающий этап конкурса красоты проходил во Всеволожском ЦКД. Финалисток этого года, а их было всего двенадцать, пришли поддержать прошлогодние конкурсантки, победительницы разных всероссийских, областных и городских этапов. Все они, как звёзды, блистали на сцене в красивых платьях, бикини и вечерних нарядах. Такого числа очаровательных «коронованных» особ зал не видел давно.

– В первую очередь, когда узнала, что стала победительницей конкурса, почувствовала облегчение, – делится впечатлениями с корреспондентом Юлия Гоманкова. – Во-вторых, поняла: всё, что я делала, – не зря. Безусловно, тут не обошлось без поддержки близких – мужа и детей. Супруг подставил крепкое плечо и помогал мне при создании каждого образа. Даже на выступление в бикини он выбрал мне купальник. Думаю, что конкурс стал для меня возможностью самореализоваться и рассказать о тех благотворительных и социальных проектах, которые мы осуществляем в разных сферах.

Отметим, что таких, как Юлия, обычно называют генераторами идей. Шутка ли, получить юридическое образование, а потом быть в команде организаторов концертов звезд? Все, кто узнаёт об этом, удивлённо спрашивают, как ей всё удается.

– Ничего особенного в этом нет, – говорит собеседница. – Мне довелось общаться с Юрием Гальцевым, Анной Семенович, группой «Самоцветы» и многими другими известными артистами. Все они удивительные и приятные люди.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО