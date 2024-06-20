Названы новые почетные граждане Всеволожского района

В здании администрации на Колтушском шоссе 20 июня состоялось очередное заседание совета депутатов Всеволожского муниципального района.

В повестке значилось двенадцать вопросов, предварительно рассмотренных на заседаниях постоянных комиссий, и два дополнительных.

Что касается бюджета, то доходная часть увеличена на 4 738 780,3 тыс. руб. Причем, собственные доходы увеличены 1 056 128,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 3 681 918,4 тыс. рублей. Итого доходы бюджета на 2024 год составят 29 298 960,8 тыс. рублей, расходы 32 302 148,7 тыс. рублей.

Увеличены расходы на замену наружного ограждения ДСКВ № 35 в Буграх и на строительство административно-хозяйственной постройки Всеволожской СОШ № 6.

Были вынесены вопросы об отказе в реорганизации муниципального транспортного предприятия «Грузино», о передаче в муниципальную собственность Лесколовского сельского поселения движимого имущества, находящегося в собственности района, о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения от МО Бугровское городское поселение.

Депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин Всеволожского района» Валентине Григорьевне Глазуновой и Татьяне Ивановне Туваевой.

На заседании Почетную грамоту главы Всеволожского района Вячеслава Кондратьева получила Яна Валентиновна Мальцев, начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО