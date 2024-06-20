В Мурино прошел чемпионат СЗФО по кинологическому спорту

Его победители автоматически получают право участвовать в чемпионате России, поэтому на площадке арены шла нешуточная борьба за призовые места.

Аджилити переводится с английского как «быстрота, проворство, ловкость». Оно и понятно, четвероногие питомцы вместе со своими хозяевами носятся по всему манежу с удивительной скоростью. Вот где нужна хорошая физическая подготовка. Причем не только для четвероного спортсмена, но и его владельца. Сегодня этот кинологический вид спорта, изобретённый в Англии в конце 1970-х годов, стремительно набирает обороты и в России.

Во время забегов собака с хозяином, или хендлером – профессиональным сопровождающим, преодолевает полосу препятствий, среди которых чаще всего есть слалом, горка, качели, труба, обруч. На соревнованиях собак часто существует призовой фонд, выдаются дипломы, медали и другие награды. Считается также, что занятия данным видом спорта помогают собаке поддерживать необходимый уровень физической активности и способствуют укреплению контакта с хозяином.

…Я не в первый раз присутствую здесь на соревнованиях, поэтому среди фаворитов турнира вижу знакомые лица. «У нас очень сложно пробиться в лидеры новичкам. Ведь здесь очень чувствуется симбиоз человека и животного. Для того чтобы вывести собаку на хороший уровень, требуется не один день, а годы», – говорят участники чемпионата.

…Старт дан. Действительно, организаторы сделали трассу достаточно сложной. Сразу несколько участников были вынуждены сойти с дистанции. Было обидно, когда собакам оставались до финиша считаные метры, и они за серьезные ошибки снимались.

Екатерина Рычкова в аджилити более двадцати лет. Звание мастера спорта РФ говорит о многом. В первый день соревнований со своим питомцем породы шелти уже завоевала первое место. «Я пришла в кинологический спорт в 14 лет. Привела меня сюда знакомая, когда у нас в доме появилась собака. Надо было чем-то заниматься, чтобы животное было умным и послушным. Так я здесь и осталась. Ещё, наверное, то, что мне это очень нравится. За годы тренировок большая работа проделана с питомцами. Взаимопонимание с животными очень помогает в жизни. Собака – однозначно член семьи, жалко, что её век недолог. Особенно короткий срок жизни остро чувствуется в спорте. Для того чтобы вывести своего партнера на приличный уровень, необходимо около четырех лет. В десять уже старость, – говорит моя собеседница.

Екатерина показывает на лежащего у её ног чемпиона. Пёс, осознав, что хозяйка говорит о нем, поднимает морду. «Моему Кримчику уже десять с половиной лет, бегает он с годовалого возраста. На его счету регулярные победы в кубке и чемпионате России. Хорошие результаты показывали на Европейском первенстве. На пьедестал не попали, но выступали успешно. На Западе очень сильная конкуренция в нашем виде спорта. До сих пор Крим находится в хорошей спортивной форме, это он доказал во вчерашнем старте, показав лучший результат. Как ни прискорбно говорить, но этот сезон у него будет последним. Что дальше – заслуженный отдых. Будет лежать дома на диване и иногда в виде физкультуры станет выходить на манеж, чтобы поддержать свою форму.

По словам собеседницы, собаки бывают разные по характеру. «Одни тренируются и выступают на одном уровне. А есть животные, зависящие от собственного настроения, – хочу сегодня выступаю, хочу – нет. К сожалению, хозяин не может предугадать, каким будет по характеру его питомец», – продолжает Екатерина.

Путёвку на чемпионат России сегодня здесь оспаривают все без исключения. На опыт и мастерство скидку не делают. Поэтому на каждом старте, чтобы попасть в заветную восьмерку, спортсменам приходится выкладываться на все сто.

Вчера, в первый день соревнований, за первое место проходила упорная борьба. В зачет шли четыре трассы. Все они оказались достаточно сложными. Лидеры менялись почти после каждого забега. Победитель Крим первую дистанцию провалил и занял всего одиннадцатую строчку. На третьей трассе он уже был пятым, лишь после финиша стало понятно, что по сумме всех полученных очков собака выбилась в лидеры.

– У нас победители получат восемь сверхквотных мест и будут участвовать в чемпионате России, который состоится в августе этого года. У сегодняшних соревнований уровень достаточно высокий. Причем мы растем не только количественно, но и качественно. Новым спортсменам проявить себя на таком уровне достаточно сложно, поэтому основной тон всё же задают опытные спортсмены. В этом году мы впервые проводим первенство среди юниоров. Это участники до 19 лет. Сегодня их у нас выступает около 10 человек. Кроме этого, представлены четыре региона: Санкт-Петербург, Ленинградская, Вологодская и Архангельская области, – рассказывает председатель кинологического вида спорта Ленинградской области Елена Архипова.

Все забеги быстро подошли к финальному завершению. Осталось только поздравить победителей и пожелать им удачного выступления на чемпионате России.

Арсений НАЙДЕНОВ

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