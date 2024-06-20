Во Всеволожске готовятся к строительству новой ветеринарной станции

В Смольном состоялось заседание под председательством зампреда областного правительства Олега Малащенко, на котором обсуждался запуск строительства здания Всеволожской ветеринарной станции. Согласно срокам, новую ветстанцию должны ввести в эксплуатацию в 2026 году.

По сообщению Управления ветеринарии Ленобласти, подготовка проекта заняла несколько лет. Площадь будущей ветстанции около трёх тысяч квадратных метров, она рассчитана на 200 посещений в смену и будет оснащена всем необходимым оборудованием.

В настоящее время старое здание освобождено, специалисты управленческого аппарата переехали на новый адрес, а лечебно-диагностический отдел временно расположился в модуле на Колтушском шоссе, 45.