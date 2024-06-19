Юные экологи познакомились с природой Колтушских высот

17 июня в рамках проведения Летнего экологического лагеря ДДЮТ состоялся выезд участников лагеря на территорию памятника природы «Колтушские высоты». В этом мероприятии приняли участие ребята, стремящиеся узнать больше о природе родного края.

В ходе выезда группа изучала ботаническое разнообразие локации, знакомилась с редкими и характерными для этой местности растениями. Участники лагеря прошли по экологической тропе «Заячья», узнавая интересные факты о природных объектах, останавливаясь у информационных стендов и наблюдая за живой природой.

Особое внимание было уделено уникальному камовому ландшафту Колтушских высот. Этот редкий геологический феномен, сформировавшийся благодаря воздействию ледника около 10 000 лет назад, представляет собой холмы (камы), состоящие из песка и минералов, принесённых и оставленных тающим ледяным панцирем.

Выезд на Колтушские высоты стал отличной возможностью для участников лагеря погрузиться в мир природы, расширить свои знания в области экологии и биологии, а также провести время на свежем воздухе в компании друзей и наставников. В завершение мероприятия ребята выразили желание продолжить подобные экскурсии, чтобы и дальше открывать для себя удивительные уголки Ленинградской области.

По материалам сайта Дворца детского (юношеского) творчества