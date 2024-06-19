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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Инспекторы ГАИ Всеволожского района ловят мотоциклистов-нарушителей

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Сотрудники госавтоинспекции Всеволожского района усилили контроль за соблюдением транспортной дисциплины водителями мототранспорта. У владельцев мототехники проверяют документы, наличие прав и обязательной экипировки.

Как отмечают специалисты ведомства, мотоцикл – транспортное средство, обладающее низкой степенью устойчивости и пассивной безопасности. Водители и пассажиры мототехники могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Особую осторожность следует соблюдать при движении в плотном потоке. Не допускается превышение скоростного режима, выезд на тротуары и совершение поворотов без сигнала.

Сообщить о нарушителях на дорогах можно в ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району ЛО по телефону 8 (813-70) 429-72.

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