В ветстанциях Ленобласти проводят уроки доброты для детей

В государственных ветстанциях проводят уроки доброты, в рамках которых ребята могут узнать больше о работе ветеринарного врача и даже сделать несложные процедуры плюшевым «пациентам».

Мероприятия проходят в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ребята не только знакомятся с работой ветеринара, но и получают возможность примерить профессию на себя. На уроках можно сделать укол апельсину, перебинтовать плюшевую лапу, послушать сердце, а также посмотреть, как работает УЗИ-аппарат.

Уроки проводят для групп по заявкам учебных учреждений. Обратиться можно на любую районную станцию.

По материалам пресс-службы Управления ветеринарии ЛО