Во Всеволожском районе прошла Международная конная выставка «Иппосфера-2024»

На суд зрителей были представлены более 200 лучших лошадей России. В рамках выставки состоялись породные ринги среди 20 заводских и аборигенных пород лошадей, прошли соревнования по конкуру, театрализованные конные шоу и тематические семинары.

8 июня на открытом манеже КСК «Дерби» в деревне Энколово стартовала юбилейная XXV Международная конная выставка «Иппосфера-2024». В этом году вместо привычных трёх дней она длилась до 12 июня. За пять дней ее посетили около 1500 зрителей. На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали президент Федерации конного спорта Санкт-Петербурга Андрей Люйченко, президент Федерации конного спорта Ленинградской области Виктор Локтионов, декан Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Сергей Скляров, заместитель генерального директора по коммерции компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (организатор выставки «Иппосфера») Александр Горохов и другие официальные лица.

– Сегодня «Иппосфера» – не просто выставка, а большой семейный фестиваль. Мы постарались организовать для вас настоящий праздник. Здесь представлена вся конная индустрия, лучшие хозяйства и самые выдающиеся племенные лошади 20 пород. Здесь присутствуют гости практически из всех традиционно конных регионов страны. Впервые в рамках выставки пройдут соревнования по конкуру на Кубок Петербургского международного экономического форума, будет много красочных конных шоу, организованы специальные тематические площадки для детей, фуд-зона и другое, – сказал в своем приветственном обращении Александр Горохов.

А декан Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Сергей Скляров отметил, что один из старейших вузов страны уделяет огромное внимание развитию конной отрасли, и сегодня на «Иппосферу» прибыли студенты СПбГАУ из 11 стран мира.

В части основной программы выставки в течение пяти дней шли состязания между лучшими представителями пород от гордых ахалтекинцев до забавных пони и мини-лошадок. Нешуточная борьба развернулась за призовые места в абсолютном первенстве. Главного титула выставки «Иппосфера-2024» удостоился шестилетний жеребец владимирской тяжеловозной породы по кличке Гольфстрим (владелец – Наталья Гольцова, КФХ «Атланты Северной столицы»). Он и стал лицом рекламной кампании XXVI выставки, которая состоится ровно через год. Звание «вице-чемпион» завоевала восьмилетняя кобыла ганноверской породы Ла Травиата (владелец ООО «РДС АГРО»). Третье место в ринге чемпионов эксперты присудили четырнадцатилетнему кабардинскому жеребцу Дозору (владелец Ален Кармоков). Кроме этого, кабардинский красавец стал обладателем Приза зрительских симпатий.

Не меньше внимания и симпатий зрителей собрала гостья из Тюмени, представительница аборигенной породы – забайкальская кудрявая лошадка Янжима.

– Изюминка этой породы – кудри. Она полностью кудрявая, как барашек, и поэтому всегда привлекает внимание. Особенность кудрявой забайкальской породы в том, что она не скрещивается с такими же кудрявыми лошадьми, а только с прямошерстными. Поэтому среди «забайкальцев» есть как кудрявые, так и прямошерстные экземпляры. Помимо редкой красоты, у забайкальской кудрявой лошади есть ряд неоспоримых достоинств. Они очень выносливые, обладают отличным здоровьем и крепким телосложением. Эти лошади способны выдерживать холода до -50 градусов и неприхотливы в питании и содержании, – рассказала владелица лошади Ксения Сафронова.

В соревновательной части выставки за звание лучших боролись и конкурные лошади. Они показывали свои способности как на маршрутах боевого поля, так и в шпрингартене – в преодолении препятствий без всадника.

Как всегда, «Иппосфера» порадовала зрителей размахом и зрелищностью развлекательной программы. Показательные выступления КФХ «Атланты Северной столицы», шоу арабских лошадей «Восток-Запад», выступление шоу-команды «EquiFam» с постановкой «Уэнсдей», мото-конное шоу от коллектива «Конно-сказочный хутор» со своими «монстрами из ада», конно-театрализованное представление с элементами казачьей джигитовки «Свадьба в Калиновке» от Центра казачьей джигитовки «Багмут» и многое другое. Уже второй год свое конное шоу «Легенды Дикого Запада» демонстрируют здесь приверженцы вестерн дисциплин.

– В прошлом году наше участие в выставке было пробным выездом, и мы себя чувствовали как гости. А в этот раз подготовили специальную программу для «Иппосферы-2024». Она называется «Сокровища зеленого дракона». В спектакле рассказывается о том, как в небольшой городок, где живут ковбои, прибывают гости из Китая. Не обошлось представление и без коренных жителей «Дикого Запада» – индейцев. В рамках шоу демонстрируются такие дисциплины конного спорта, как флаг-рейсинг, баррел-рейсинг, бади-пикап и другие, – рассказала режиссер конного шоу Наталья Ремезова.

Ежедневно на площадках выставки проходили теоретические семинары и мастер-классы, в том числе для детей. А богатая разнообразием фуд-зона могла удовлетворить зрителей свежей выпечкой, шашлыками и широким ассортиментом бургеров и хот-догов. Торговые палатки, предлагали сувенирную продукцию и товары для лошадей и всадников.

Александр СОРОКИН

Фото Екатерины МИХАЙЛОВОЙ