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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Фильм автора из Ленобласти победил на кинофестивале «Крылатый барс»

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Документальный фильм режиссера Агнии Щерба «За отвагу» стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый Барс». Картина рассказывает о судьбе ветерана Великой Отечественной войны Шавкета Исматулловича Юмакаева.

Фестиваль, на который заявились более 425 работ из России, Ирана, Кыргызстана, Израиля и Армении, состоялся 15–16 июня в Казани. Документальная картина «За отвагу» победила в номинации «Лучший патриотический фильм / проект».

Фильм размещен в свободном доступе.

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