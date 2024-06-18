Фильм автора из Ленобласти победил на кинофестивале «Крылатый барс»

Документальный фильм режиссера Агнии Щерба «За отвагу» стал победителем международного кинофестиваля «Крылатый Барс». Картина рассказывает о судьбе ветерана Великой Отечественной войны Шавкета Исматулловича Юмакаева.

Фестиваль, на который заявились более 425 работ из России, Ирана, Кыргызстана, Израиля и Армении, состоялся 15–16 июня в Казани. Документальная картина «За отвагу» победила в номинации «Лучший патриотический фильм / проект».

Фильм размещен в свободном доступе.