Трое школьников из Всеволожского района сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Стали известны результаты Единого государственного экзамена по математике. Среди выпускников Ленинградской области высший балл получили четверо ребят, трое из которых – школьники из Всеволожского района.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию, всего в регионе идеально сдали экзамен Александр Евланов из Муринского центра образования № 2; Юлия Лазарева из школы посёлка имени Морозова; Артём Евграфов из Сертоловской школы № 1; Артём Каменский из гимназии № 2 города Тихвин.
Всего на данный момент 37 выпускников из школ Ленинградской области получили высшие баллы. Ребята отлично сдали ЕГЭ по географии, литературе, химии, профильной математике и русскому языку.