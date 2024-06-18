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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ремонт дороги между Юкками и Кузьмолово близится к завершению

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Специалисты дорожного комитета Ленинградской области проверили, как идет ремонт на дорогах Всеволожского района.

Представители ведомства оценили четырехкилометровый участок между Юкками и Кузьмолово, где был уложен новый асфальт и укреплены обочины. На этой неделе планируется установка новых автобусных павильонов.

Также началось строительство тротуаров и установка дорожного освещения в Сярьгах. Здесь планируется создать более 3 километров тротуаров, 1,5 километра велодорожки и 140 светильников. Строители пройдут через всю деревню от перекрестка с дорогой на Кузьмолово.

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