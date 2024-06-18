О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Делегация из Всеволожского района приняла участие в «Фестивале поколений»

0 Комментариев

В минувшую субботу, 15 июля, в Ленинградской области прошел «Фестиваль поколений». В мероприятии приняли участие ветераны и представители общественных организаций из разных районов 47-го региона.

Фестиваль организован Законодательным собранием Ленинградской области и проходит в 16-й раз. Патриотическое мероприятие проводится в целях сохранения памяти о защитниках Отечества, объединения ветеранов и молодежи, чтобы не прервалась связь времен и свершений, была жива преемственность традиций, сплоченность наших земляков всех возрастов.

Традиционно в нем принимают участие как ветераны, так и представители общественных организаций «Волонтеры Победы» и «Боевое братство», а также Ассоциации студентов.

Фестиваль стартовал с патриотического митинга на мемориальном комплексе деревни Большое Заречье. Участники подчеркнули важность объединения поколений и сохранения исторической памяти.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Волонтер – связующее звено
  2. Рожденная помогать
  3. «Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!
  4. Школа воспитания настоящих мужчин

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code