Делегация из Всеволожского района приняла участие в «Фестивале поколений»

В минувшую субботу, 15 июля, в Ленинградской области прошел «Фестиваль поколений». В мероприятии приняли участие ветераны и представители общественных организаций из разных районов 47-го региона.

Фестиваль организован Законодательным собранием Ленинградской области и проходит в 16-й раз. Патриотическое мероприятие проводится в целях сохранения памяти о защитниках Отечества, объединения ветеранов и молодежи, чтобы не прервалась связь времен и свершений, была жива преемственность традиций, сплоченность наших земляков всех возрастов.

Традиционно в нем принимают участие как ветераны, так и представители общественных организаций «Волонтеры Победы» и «Боевое братство», а также Ассоциации студентов.

Фестиваль стартовал с патриотического митинга на мемориальном комплексе деревни Большое Заречье. Участники подчеркнули важность объединения поколений и сохранения исторической памяти.