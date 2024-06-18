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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске показывают интерактивные спектакли для детей

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В уютном амфитеатре парка «Песчанка» Санкт-Петербургский детский театр «Город муз» показал интерактивный спектакль «Щелкунчик». Маленькие зрители стали настоящими участниками истории, сразились с Мышиным королём и превратились в волшебных существ из сказочной страны.

Реализует цикл интерактивных мероприятий Всеволожский центр культуры и досуга. Следующее сказочное приключение состоится 27 июня в 12 часов так же в амфитеатре парка «Песчанка». В этот день юных зрителей будут ждать сказочные «Три медведя».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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