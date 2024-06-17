Зоотехники из Всеволожского района признаны лучшими в Ленобласти

Первые места в конкурсах зоотехников-селекционеров и техников-биологов, которые завершились в Беседском техникуме, завоевали специалисты СПК «Пригородный» из Всеволожского района.

Лучшим зоотехником-селекционером региона признана Дарина Чуракова, лучшим техником-биологом – Тамара Хайрова. Они будут представлять область на российских соревнованиях.

«Ленинградская область – лидер России по молочной продуктивности. Во многом – это заслуга племенной службы. Область ежегодно увеличивает господдержку производства молока, модернизирует молочные предприятия, улучшает кормовую базу, повышает генетический потенциал животных и планомерно наращивает производство молока, идя к намеченному показателю в 1 млн тонн молока в год. Увеличение на четверть объемов производства к 2030 году – такую задачу поставил перед сельским хозяйством страны президент Владимир Путин», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Он подчеркнул, что от профессионального мастерства зоотехников-селекционеров и техников-биологов зависят показатели воспроизводства, увеличения продуктивности, рост валового производства молока и в итоге – повышение экономической эффективности молочного животноводства.

Пресс-служба областного правительства