В Куйвозовском поселении может появиться пункт полиции

Пункт полиции, возможно, появится в Куйвозовском сельском поселении. На Петербургском международном экономическом форуме – 2024 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что для создания ПП нужно заручиться поддержкой жителей и направить обращение в соответствующую инстанцию.

Отметим, что с инициативой об организации пункта полиции в поселении выступил местный депутат Илья Баранов. Он активно собирает подписи жителей.

– Во Всеволожском районе Куйвозовское поселение самое большое по территории, – отмечает депутат. – Оно занимает треть площади всего муниципального образования. Так уж сложилось, что на таком большом участке нет пункта полиции. Безусловно, это не может не сказаться на уровне правопорядка и безопасности жителей. Без блюстителей правопорядка невозможно организовать полноценную работу добровольной народной дружины. Правовая база сегодня такова, что без сотрудника полиции большая часть действий дружинников может быть неправомерна. Сейчас наша задача – обратиться к начальнику ГУ МВД России по Ленобласти Роману Плугину. Ну а для того, чтобы доказать важность данного вопроса, необходимо начать сбор подписей.

Ирэн ОВСЕПЯН