Проект «Летняя архитектурная школа» разработает концепцию развития Колтушей

Комитет градостроительной политики Ленинградской области запускает проект «Летняя архитектурная школа». В течение месяца участники будут разрабатывать концепции развития Колтушей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, курировать работу будут лучшие специалисты по архитектуре и градостроительству. Под руководством менторов участники продумают варианты развития, включая природно-рекреационный каркас, туристскую инфраструктуру и дизайн-код поселения.

В центре внимания «Летней архитектурной школы» ансамбль Научного городка ученого-физиолога Ивана Павлова и территория Колтушской возвышенности в городе Колтуши. Студенты 3-4 курсов бакалавриата и 1 курсов магистратуры Горного университета, Политеха и СПбГАСУ попытаются раскрыть потенциал места.

Молодые архитекторы должны разработать концепции по развитию территории, учитывая особенности места. Наиболее удачные решения в последующем получат шанс к полной или частичной реализации на данной территории.