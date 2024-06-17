О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске отметят Международный день йоги

0 Комментариев

В общественном пространстве «Парк Песчанка» 21 июня состоится праздничная программа, посвященная Международному дню йоги. Гости смогут окунуться в атмосферу индийской культуры – запланировано выступление танцоров, роспись мехенди, дегустация чая и розыгрыш спортивных призов.  

Программа развернется в амфитеатре парка в 18.00. Практику йоги продемонстрирует Олег Задорожный – сертифицированный преподаватель йоги от Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Для всех желающих пройдут мастер-классы по индийским танцам и лекция о полезных свойствах специй. Вход свободный.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. С верой в будущее
  2. «Ледяной человек» на холмах Суоранды
  3. Золото и серебро «Агроруси»
  4. Не скучайте вместе с РГО

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code