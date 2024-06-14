Табачная компания поможет Ленобласти в борьбе с борщевиком

В борьбе с борщевиком правительству Ленобласти поможет одна из ведущих табачных компаний. Вредный и опасный сорняк обещают устранить без химикатов и исключительно механическим способом.

Соответствующее партнерское соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума – 2024. На реализацию проекта ООО «Дж.Т.И. Россия» намерена выделить за четыре года более 20 млн рублей.

– Ботаник Дмитрий Сосновский даже не представлял, что высокое мощное растение с широким зонтиком станет бедствием для полей, – вспомнил ученого Александр Дрозденко. – Страшный сорняк, захвативший огромные угодья, появился как надежда советского сельского хозяйства. Предполагалось, что это будет хорошая основа для корма скота. В итоге оказалось, что сок растения опасен для животных. Ленинградская область одной из первых выступила с инициативой признать это растение сорняком. С тех пор регион борется с борщевиком. Иногда получается, а иногда – нет. Как же тут не вспомнить слова из песни Михаила Танича: «И в борьбе с зеленым змеем – побеждает змей».

Правда, как признался губернатор, угодья, занятые сорной травой в Ленинградской области, сокращаются, однако проблема остается.

– Зелёная повестка среди наших приоритетов, – сказал директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков. – Поэтому было решено заняться таким важным проектом, как борьба с борщевиком Сосновского. Первым шагом станет проект по искоренению сорняка вокруг фабрики «Крес Нева» (входит в JTI) в Ломоносовском районе. В ближайшее время компания приступит к картированию прилегающих участков для определения масштабов предстоящей работы по борьбе с борщевиком. Параллельно ООО «Дж.Т.И. Россия» начнет борьбу с сорняком на особо охраняемых природных территориях и на объектах культурного наследия региона. Список этих территорий будет утвержден летом 2024 года.

Корреспондент «Всеволожских вестей» обратилась за комментариями к заведующей лабораторией методов реабилитации техногенных ландшафтов научно-исследовательского центра экологической безопасности (НИЦЭБ) Российской академии наук, экологу-почвоведу Людмиле Бакиной:

– В последние годы в Ленинградской области возникла угроза, связанная с борщевиком, который называют растением заброшенных полей. Это результат неправильных научных исследований, ошибка. Привезли растение для того, чтобы решить вопрос с зелеными кормами для животных, а потом столкнулись с большой проблемой. У крупного рогатого скота появились ожоги.

По словам собеседницы, сегодня это большая проблема для полей.

– Долгое время на это ядовитое растение никто не обращал внимания, – признаётся Людмила Георгиевна. – Сама страдаю от этого вредного сорняка очень часто. Наши опытные площадки, на которых мы проводим исследования, находятся недалеко от наделов с борщевиком. У меня даже случился занимательный инцидент. Как-то раз обожгла борщевиком пол-лица. А я должна была оценивать работу дипломников в университете. Пришла я на мероприятие, заклеенная пластырем. Все спрашивали, что случилось? А я отшучивалась, что стала жертвой науки.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА