Романовский храм выиграл грант губернатора

Ежегодно 11 июня посёлок Романовка становится местом притяжения людей, для которых имя Святителя Луки Симферопольского и Крымского (в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) стало определяющим в жизни.

Именно в этот день Русская православная церковь отмечает его память, а в храмах, освящённых во имя святителя, праздник значится как престольный. После окончания богослужения настоятель Михаил Дорожкин рассказал о благотворительных социальных проектах, осуществлённых стараниями клириков и прихожан.

О. Михаил не без удовольствия рассказывал о строительстве новой воскресной школы, о создании на территории храма миниатюрной колокольни, о школе звонарей, о будущем возведении памятника Святому благоверному князю Александру Невскому и о многих других добрых делах. В завершение беседы настоятель поделился радостью: «4 июня текущего года стали известны итоги второго конкурсного отбора грантов губернатора Ленинградской области. В числе победителей и наш проект «Центр Заботы им. св. Александра Невского».

Сам проект направлен на поддержку людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также семей, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции. Его реализация осуществляется при активном участии фонда «Защитники Отечества».

Храм Святого Александра Невского в пос. Романовка, на базе которого будет осуществлён проект, обладает богатым опытом социальной заботы, пользуется высоким доверием, владеет широкой сетью налаженных контактов в самых разных областях в своем регионе, а также имеет достаточное представление о социальных условиях и состоянии жителей, что поможет в решении поставленных задач.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО