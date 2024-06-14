«Остров на море лежит, град на острове стоит»

В минувшую субботу крепость Орешек стала сказочным островом Буяном. Гостей пригласили на праздник, посвященный 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.

На радость туристам, желающим посетить мероприятие, от железнодорожной станции Петрокрепость курсировал катер, который доставлял всех желающих до Орехового острова за 3 минуты (ширина Невы здесь 450 м).

«Царь Кащей над златом чахнет…»

Едва сойдя на берег, посетители погрузились во времена, где меряются силой добро и зло, а герои любимых сказок охотно участвуют в дефиле сказочных героев.

Здесь смешалось всё – Кащей Бессмертный танцевал с Бабой Ягой, Шамаханская царица заигрывала с Котом Базилио, а Лиса Алиса пыталась отобрать у вурдалака молоток. Нередко зрители становились не просто наблюдателями, а прямыми участниками действия: могли сыграть короткую роль в сценке или помериться силами с дерзкими воинами.

На территории весьма небольшой крепости удалось разместить не один десяток локаций. Пока в шатрах маленькие художники рисовали учёного кота, в считаных метрах от них проходил «рекрутский набор» («набор в богатырскую дружину») всех желающих поучаствовать в сказочном бою. После обучения азам воинского мастерства богатыри сразились с силами Зла – Войском Кощея Бессмертного!

– Я скандинавский наёмник, который стоял на страже крепости, – рассказывает Александр, переодетый в сказочного защитника Орехового острова. – Хотя в те далекие времена Александр Сергеевич Пушкин не родился, но мне, как современному человеку, очень нравится его творчество. Когда-то, очень давно, мог прочесть «Руслана и Людмилу» наизусть. Это мое любимое произведение, оно мне близко по духу. Иногда жалею, что сейчас всё реже читаю Пушкина, больше приходится изучать историческую литературу.

Организаторы фестиваля постарались на славу – стоило отойти чуть подальше от главных парковых дорожек, непременно попадёшь на очередной мастер-класс.

У детей так и вовсе глаза разбегались. Вот на поляне притаился Змей Горыныч – детвора так и норовила ухватить его за хвост, а дальше очередной оживший персонаж фотографируется со всеми желающими.

– Не могу представить жизнь без Пушкина, – говорит смотритель музея Ирина Преснякова. – Его произведения изумительны. Удивительно, мне 65 лет, и я не помню некоторые моменты из своей жизни, а вот произведения Александра Сергеевича Пушкина знаю наизусть. Представляете, не забываю.

«Пушкин – это наше всё»

– Сегодняшний фестиваль рассказывает о богатой культуре русского народа, – подчёркивает директор крепости Орешек Дмитрий Гриценко. – Пушкин не только наше всё, он ещё больше… Александр Сергеевич – душа, культура, натура русского народа. В его сказках и произведениях заключен глубокий смысл. Всегда, когда есть время, читаю Пушкина. Моё самое любимое произведение – «Евгений Онегин».

– Несомненно, такие просветительские мероприятия очень важны для любого музея, – рассказывает старший научный сотрудник Юлия Дьякова. – Нужно двигаться в ногу со временем и отвечать запросам современности. И тут, как никогда, важно вспомнить о нашем литературном наследии. Сказочный фестиваль «Остров Буян» напомнит и приобщит его участников к богатейшему литературному наследию, а именно – к сказкам поэта. Более того, к юбилею гения была разработана командная обучающая квест-игра «Остров Буян». Теперь дети смогут одновременно изучать историю древнего памятника и наследие Пушкина. Поэт создал произведения, поражающие своими сюжетами и литературным мастерством. Все они восхитительны, но в контексте нашего фестиваля нельзя не вспомнить наиболее любимое – «Сказку о царе Салтане» и известное всем «… град на острове стоит».

Юлия Дьякова думает, что крепость Орешек – это и есть пушкинский остров Буян.

– Предания о сказочном острове могли сохраняться в семье поэта, – продолжает собеседница. – Ведь предок Александра Сергеевича – генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, видный фортификатор, начальник Ладожского канала и кронштадтских строений, наблюдал за производством работ по строительству каменных бастионов Орешка – Шлиссельбурга в середине XVIII века. Творческий дар Арины Родионовны – няни-сказочницы поэта – преобразил каменные стены и боевые башни Орешка – Шлиссельбурга в золотые купола острова Буяна «с теремами да садами». И сегодня «чувства добрые», пробуждённые лирой Пушкина и усилиями организаторов фестиваля «Остров Буян», ощутили на себе почти две с половиной тысячи гостей сказочного острова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА