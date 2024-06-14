В центре «Молодежный» стартовал фестиваль «Спортивное лето – 2024»

Во вторник, 11 июня, на базе центра «Молодёжный» в деревне Кошкино прошло одно из первых соревнований в рамках регионального фестиваля «Спортивное лето – 2024».

По сути, этот фестиваль – настоящий спортивный праздник, объединяющий в формате активных игр и подвижных конкурсов посёлки и города, деревни и сёла Ленинградской области. На гостеприимную всеволожскую землю съехались около трёхсот молодых любителей спорта в возрасте от 14 лет до 21 года со всех уголков 47-го региона – было сформировано 18 команд, представляющих все районы Ленобласти. В программе прошедшего этапа фестиваля – состязания по игре в дартс и мини-футбол, волейбольные и баскетбольные турниры, соревнования по настольному теннису, а также активно продвигаемая сегодня игра в городки.

Организаторы фестиваля отмечают, что участие в нём не станет для молодёжи и подростков ступенью в большой спорт, однако гарантирует знакомство с новыми друзьями, отличное летнее настроение и впечатления, которые запомнятся надолго. Фестивальная волна прокатится по всему региону, а итоги «Спортивного лета – 2024» подведут в конце сезона.

Также в минувший вторник стартовал фестиваль дворовых видов спорта, в рамках которого в августе будет представлен вновь набирающий популярность дворовый футбол. В сентябре наших молодых земляков пригласят в «Лигу школьного и студенческого спорта ЛО сезон 2024–2025», тогда же планируется участие во Всероссийском фестивале дворового футбола 6/6.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото федерации школьного спорта ЛО