В Ковалево построят школу на 550 мест

В посёлке Ковалёво, где ведётся масштабное жилищное строительство, приступили к возведению новой школы, рассчитанной на 550 мест, – об этом сообщили в пресс-службе строительного блока администрации Ленинградской области.

В образовательном учреждении планируется открыть 22 учебных класса по 25 детей в каждом. Для школьников будут доступны специально оборудованный хореографический зал, большой и малый спортивные залы, просторная библиотека, классы музыки и пения, а также актовый зал на 225 мест со сценой и радиоузлом. Предусмотрены мастерские для проведения уроков трудового обучения. По заданию от Политехнического университета будет создан технологический кластер. Кроме того, в новой школе появятся зоны аддитивных технологий с 3D-принтером, обработки материалов, микроэлектроники, работы с беспилотниками.

На пришкольной территории планируется обустроить поле для игры в мини-футбол, волейбольную и баскетбольную площадки и площадку для отдыха. Кроме того, спортивная зона будет включать в себя полосу препятствий, место для прыжков в длину и шесть беговых дорожек. По словам заместителя председателя областного правительства Евгения Барановского, застройщик территории комплексно подходит к реализации жилищного проекта в Ковалёво.

«Наши партнеры начинают создавать социальный каркас для будущих жителей, – подчеркнул зампред. – Наряду со строительством школы ведётся прокладка новых коммунальных сетей, планировка дорог».