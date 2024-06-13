Проектирование новой трассы КАД-2 вокруг Петербурга начнется в 2024 году

Вопрос строительства дороги обсуждался в ходе закрытого совещания на ПМЭФ-2024. В дискуссии принимали участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Проект находится на особом контроле Президента России Владимира Путина, который в начале этого года поручил найти финансирование на его реализацию.

– Владимир Владимирович знает все эти проекты наизусть, – сказал Марат Хуснуллин. – Здесь надо работать очень ответственно, в хорошем темпе, профессионально, чтобы за короткое время все поставленные задачи были реализованы. Возможности и средства для этого есть.

Согласно предварительному плану протяжённость КАД-2 вокруг Петербурга составит 348,1 км. Из них уже существуют 120 км, а сама магистраль задействует дорогу через дамбу и Южное полукольцо.

От трассы М-11 до «Сортавалы» будет построен новый участок в 112 км. С КАД-2 можно будет выехать на трассы «Скандинавия», «Сортавала», Дорога жизни, «Кола», М-11, Р-23 и «Нарва». На первом этапе планируется протянуть четырехполосную трассу в 90 километров от трассы М-11 до Кузьмоловского. Прогнозируемая расчетная скорость движения – 120 километров в час. Трасса не только сделает удобнее поездки, но и выведет транзитные потоки, повысит логистическую доступность и даст толчок развитию промышленных производств.

Впереди большая работа – КАД-2 кардинально перераспределит транспортные потоки.

– Президент дал команду, и мы приступили к реализации проекта, – сказал после совещания губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Во-первых, нужно начать строительство примыкания будущей трассы к Дороге жизни, проходящей по Всеволожскому району, непосредственно у города Всеволожска. Во-вторых, проложить обход Мурино с выездом на Матоксу в районе Кузьмолово. Там сейчас огромные транспортные потоки. Заодно КАД-2 нужно синхронизировать с проектом Широтной магистрали скоростного движения.

Напомним, ШМСД – важнейший инфраструктурный проект, неоднократно поддержанный поручениями президента.

Шестиполосная магистраль протяжённостью 32,4 км будет проходить от ЗСД через южные районы города и примыкать к КАД севернее Кудрово с последующим выходом к Всеволожску, Мурманскому шоссе и на федеральную трассу «Кола». Строительство первого этапа – Витебской развязки – уже идёт, она будет введена в строй в этом году.

Ирэн ОВСЕПЯН