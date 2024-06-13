Проблемы развития поселка Ковалево обсудили на большом совещании

Прошедшее на днях масштабное совещание с участием руководителя областного строительного блока Евгения Барановского, представителей профильных комитетов и ведомств, экспертов, а также местных жителей было посвящено актуальным проблемам посёлка Ковалёво, который является фактически частью города Всеволожска.

На совещании были подняты вопросы дорожно-транспортного сообщения, реконструкции железнодорожной платформы, благоустройства общественных пространств. Реализация крупного строительного проекта, в ходе которой планируется возведение жилых кварталов для 33 тысяч новосёлов, создаёт серьёзные неудобства для уже живущих там людей. В основном претензии жителей касались состояния дорог, которые привели в негодность большегрузы, перевозящие строительные материалы. Также недовольство вызывает припаркованный транспорт со стройки, мешающий свободному проезду.

Отвечая на вопросы жителей посёлка Ковалёво, Евгений Барановский отметил, что власть находится в постоянном диалоге с людьми. Также зампред правительства по строительству пообещал, что подобные совещания будут проводиться на постоянной основе для того, чтобы осуществлять контроль исполнения поручений и систематизации работ.

«Радует, что мы достигли полного взаимопонимания с застройщиком и местными властями. Видно – они заинтересованы в том, чтобы в Ковалёво было комфортно», – отметил Евгений Барановский.

Так, в ходе совещания были приняты рабочие решения о поиске альтернативных путей движения транспорта на время стройки. Кроме того, будут установлены специальные дорожные знаки, ограничивающие парковку и скорость движения автомобилей. По словам присутствовавшего на встрече председателя регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка, данные меры дадут право отвозить припаркованные с нарушениями грузовики на специальные стоянки на срок до 90 дней, а также накладывать на их владельцев административные взыскания. Застройщику было рекомендовано организовать парковки на территории стройплощадок.

Также был поднят вопрос о ремонте платформы «Пост Ковалёво» – там, по словам представителя РЖД, будет произведена замена асфальта и навигационных устройств, появятся новое ограждение и навесы от дождя. Местные власти пообещали благоустроить подходы к платформе и построить в Ковалёво детскую площадку – средства предполагается получить за счёт участия в региональной программе «Формирование комфортной городской среды».

Наша справка: «Группа ЛСР» реализует масштабный жилищный проект в Ковалёво. На территории около 175 га планируется строительство около 1 миллиона квадратных метров жилья для более чем 33 000 жителей. Инвестор обязался построить девять детских садов и четыре школы. Также в рамках инициатив по развитию посёлка будут созданы новые коммунальные сети и построена дорога, соединяющая Ириновский проспект с Всеволожском.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото строительного комитета ЛО