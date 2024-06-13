Команда из Всеволожского района приняла участие в Петровском гребном марафоне

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошёл самый масштабный в России Петровский гребной марафон, в котором приняли участие более 3000 спортсменов и любителей гребли из 30 регионов страны. В знаковом событии участвовала и команда из Всеволожска, занявшая в упорной борьбе призовое третье место.

Немного истории

Петровский гребной марафон, историко-культурное и спортивное мероприятие, являющееся одной из форм празднования дня рождения Петра I, отмечается 9 июня. Общеизвестно, что основатель города на Неве знал толк в морском деле, прекрасно управлялся с вёслами и парусом и был неравнодушен к водной стихии. Начиная с 2008 года в первые выходные июня к берегам главной реки Северной столицы съезжаются сотни любителей гребли из разных уголков страны.

В этот раз марафон состоялся 8 июня и проводился для самых разных классов гребных судов.

Байдарки, каноэ, сапы, «драконы», каяки, катамараны, рафты и прочие плавсредства могли участвовать в гонке на дистанциях 68 км, 40 км и 10 км. Регистрация началась ещё 13 января 2024 года и продолжалась до 6 июня. По правилам соревнований к гонке допускались даже подростки в возрасте от 14 лет, правда, только на дистанцию 10 км. Самый длинный маршрут начинался от Ладожского озера на пляже посёлка имени Морозова напротив крепости Орешек, самый короткий – у причала реки Охта в Ладожском парке Санкт-Петербурга. Согласно положению о соревнованиях все участники марафона должны были плыть вдоль правого берега Невы вне судового хода и финишировать на зелёном пляже Петропавловской крепости в Кронверкском проливе.

И «ВЛЁД», и волны с чайками

Рискнули принять участие в «непрофильном», но масштабном событии приверженцы зимнего плавания из уже известного нашим читателям сообщества «моржей» – «ВЛЁД». Недолго думая, всеволожцы сформировали команду из 10 человек и заявились на дистанцию 10 км для участия в гонке на десятиместном рафте. Организационную часть процедуры взял на себя руководитель Федерации зимнего плавания Ленинградской области и лидер клуба «ВЛЁД» Иван Кириллов. Он даже провёл на бесплатной основе одну тренировку для команды. В экипаж десятиместного надувного судна попал и журналист «Всеволожских вестей».

– Наш клуб организовался относительно недавно и объединяет скорее не профессиональных спортсменов, а любителей закаливания и здорового образа жизни. Ребята подобрались активные и авантюрные, поэтому мы успели уже поучаствовать во многих «профильных» и «непрофильных» соревнованиях и даже занимали призовые места. Поэтому и здесь всё произошло быстро и спонтанно. «Команда отважных» сформировалась в течение нескольких часов. Правда, скоро выяснилось, что практически все, кто изъявил готовность плыть пусть даже самую короткую дистанцию, о гребле имеют, мягко говоря, очень поверхностное представление. А некоторые и вовсе впервые держали в руках весло на пробной тренировке. Но тем более забавной и интригующей обещала быть сама гонка. Мало кого смущало отсутствие опыта таких соревнований и то, что бороться за победу придётся с маститыми гребцами, – поделился Иван Кириллов.

И вот настал тот самый день… Левый берег Охты в Ладожском парке уже пестрил разноцветными и «разноклассовыми» плавсредствами, а люди в яркой спортивной экипировке деловито хлопотали вокруг своих лодок и сапов, когда к месту старта прибыли первые члены команды «ВЛЁД». Приветливое солнце, лёгкий ветерок и дружелюбная предстартовая атмосфера создавали оптимистичный настрой. Пройдя процедуру регистрации и получив стартовый номер, арендованную на время марафона десятиместную надувную лодку, вёсла и спасательные жилеты, экипаж стал вырабатывать стратегию и тактику прохождения неизвестного никому из команды маршрута.

– Это было похоже на «мозговой штурм» из очень смешного кинофильма, где десяток мало понимающих в деле людей, перебивая друг друга, пытались предложить наиболее эффективный способ добраться первыми до финиша, нисколько не смущаясь, что соперничать придётся практически с профессионалами. К слову сказать, одним из наших соперников была сборная Санкт-Петербурга, и на вёслах там сидели мастера спорта международного класса. Убедительнее всех показался Дмитрий Краузе, которого единодушно и избрали капитаном, – вспоминает член команды «ВЛЁД», сотрудник районной налоговой службы Маруся Храмцова.

Довольно быстро небо заволокло серыми тучами, и уже под капли дождя, «приняв командование» судном, Дмитрий Краузе повёл экипаж к реке. Спустив лодку на воду, команда заняла свои места согласно указаниям капитана.

Последние предстартовые минуты рафт с десятком всеволожцев под гневные крики чаек качался на волнах среди сотен разнообразных плавсредств, готовых рвануть к стартовым воротам, совершенно не обращая внимания на усиливающийся дождь.

И вот ведущий мероприятия в образе Петра Великого начал обратный отсчёт. Затем три залпа пушек дали команду «На старт». Несмотря на столпотворение и «давку», образовавшиеся у стартовых ворот, экипажу «ВЛЁД» всё же удалось в числе первых протиснуться на простор Охты, где и началось самое интересное и впечатляющее.

Спортивный «подвиг» на кураже

В народе говорят, что новичкам везёт. Видимо, эта поговорка оказалась справедливой и в данном случае. Совершив несколько тактических ошибок, но вовремя подсмотрев, как гребёт команда сборной Санкт-Петербурга, экипаж «ВЛЁД» довольно быстро сообразил, что нужно делать, и стал уверенно отрываться от преследовавших его соперников, правда, уже на первом километре уступив лидерство вышеупомянутому коллективу профессиональных спортсменов.

– Отрезок дистанции по Охте оказался довольно лёгким. Свежими силами, с песнями и «кричалками», шутками и «считалками», подбадривая друг друга и веселя окружающих, мы, пусть и с некоторым усилием, оставили позади основную массу соперников в нашем классе. И только пара-тройка рафтов настойчиво продолжали нас преследовать. Но и с этим справились. По команде капитана чуть «налегли» на весла, и ко входу в Неву соперники отставали от нас уже метров на 300, – вспоминает член команды «ВЛЁД», педагог всеволожского Лицея № 1 Юлия Мазняк.

Сурово и неприветливо встретила Нева участников десятикилометровой дистанции Петровского гребного марафона. Непрекращающийся дождь, иногда переходящий в ливень, поливал сверху прошедших примерно половину дистанции, а встречный ветер гнал волну, затрудняя движение гребных маломерных судов. Но выделявшийся на горизонте шпиль Петропавловской крепости всё сильнее манил к приближающемуся с каждым гребком финишу. Было заметно, что гребцы экипажа «ВЛЁД» устали и чаще стали «менять борта», давая отдохнуть то правой, то левой руке, но всё же не позволяли своим соперникам приближаться. Только на последнем километре дистанции (которая по факту оказалась длиной 12 км) одной из лодок удалось поравняться с «ВЛЁДовским» рафтом. И тут началась настоящая борьба, как нам казалось, за золото. Упёршись друг в друга бортами, лодки теснились в пролёте моста, стараясь первыми пройти узкое место. И тут то ли соперники оказались умелее и удачливее, то ли наша команда, замешкавшись, совершила ошибку, но мы позволили им обойти нас. Последние 200 метров дистанции команда «ВЛЁД» была уже в роли догоняющей.

– В итоге мы прошли финишные ворота вторыми, отстав от основных соперников секунд на 20. Поскольку сборная Санкт-Петербурга выступала вне общего зачёта, то рассчитывали на серебро гребного марафона. Но судейская бригада решила иначе, присудив нам третье место, чему вся команда была очень даже рада, ибо изначальной целью большинства было просто участие и получение удовольствия от причастности к такому масштабному событию. А получилось, что на кураже совершили, считай, спортивный подвиг, – поделился впечатлением капитан команды Дмитрий Краузе.

Преодолев дистанцию 12 км за 1 час и 59 минут, экипаж «ВЛЁД» причалил к пирсу и на дрожащих от напряжения ногах выбрался из лодки.

Сделав под проливным дождём памятное фото, команда вытащила свой рафт на берег и пошла в сторону финишного городка, где каждый получил медаль участника. А у стен Петропавловской крепости проходил настоящий праздник – с музыкой, танцами, торговыми палатками, сувенирными лавками и прочим. Уставшую и промокшую команду «ВЛЁДовцев» привлёк запах полевой кухни.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА