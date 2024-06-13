Женсовет Всеволожского района проводит сбор посылок для многодетных мам из Енакиево

Жительницы ДНР связались с активистками Всеволожского района с просьбой о поддержке. Представительницы Женсовета не остались в стороне и запустили сбор посылок для многодетных мам.

В первую очередь речь идёт о продуктах питания для малышей, средствах гигиены и медикаментах. Также очень востребованы школьные канцелярские принадлежности и детская одежда.

Гуманитарную помощь принимают в Заневском поселении по двум адресам: в Янино-1 на Кольцевой улице, 1а и в Кудрово на Европейском проспекте, 20/4 (помещение организации «Наш общий дом»).

Помочь мамам и детям ДНР могут все неравнодушные люди. Ориентировочная дата отправки груза в Енакиево – 19 июня.