В Сертолово началась первая смена трудового лагеря «Росток»

Первая смена популярного в городе Сертолово молодёжного трудового лагеря «Росток» начала работу. 44 старшеклассника будут заниматься уборкой городской территории, помогать руководству города в организации общегородских мероприятий, оказывать помощь Совету ветеранов. Для МТЛовцев также предусмотрена и культурно-развлекательная программа с экскурсионными выездами.

Первое большое мероприятие для участников молодёжного трудового лагеря было организовано 10 июня. Ребята посетили пожарную часть № 100, где ознакомились с повседневной службой и работой огнеборцев. Старшеклассники посетили пункт связи, куда поступают звонки о происшествиях с подконтрольных пожарной части территорий, включающих Агалатовское и Юкковское сельские поселения и город Сертолово. Пожарная бригада, заступившая на смену и состоящая из 10 сотрудников, после приёма звонка в течение минуты должна быть готова к выезду.

На посту газодымозащитной службы ребятам показали оборудование, необходимое пожарным для работы в условиях задымлённости и загазованности.

Особый интерес у подростков вызвала пожарная автоцистерна, а также оборудование, используемое при тушении пожаров, пожарные лестницы. Огнеборцы продемонстрировали экскурсантам работу пожарного рукава и прокатили ребят на автоцистерне.

Автор Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»