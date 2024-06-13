В Кошкино прошел Международный молодежный фестиваль «Этно»

В Многофункциональном центре «Молодёжный» с 7 по 9 июня проходил III Международный молодёжный фестиваль «Этно».

Для участия в фестивале в деревню Кошкино из разных уголков России, Республики Беларусь и Донбасса приехали 120 человек. Свои делегации также отправили национальные диаспоры Татарстана, Дагестана, Ингушетии, Чечни. Церемония открытия состоялась 7 июня на территории Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». После пленарного заседания участники побывали на экскурсии и возложили цветы у мемориала на «Невском пятачке». Вечером в лагере, «на костровой», юноши и девушки исполняли песни и танцы разных национальностей.

По словам заместителя руководителя по развитию Центра «Молодёжный» Владимира Иванова, фестиваль организован, чтобы показать молодым людям, что в принципе границы между нациями могут быть размыты и можно понять традиции любого народа. Руководитель Совета по межнациональному сотрудничеству в Ленинградской области Юрий Паламарчук, один из организаторов мероприятия, добавляет: «За три года нам удалось расширить географию фестиваля вплоть до Хабаровска. На нашей площадке представители молодёжи разных регионов обмениваются культурными и духовными ценностями. Потом они уезжают к себе и делятся с друзьями полученным опытом. Тем самым мы укрепляем мир, дружбу, согласие».

Основные события были назначены на 8 июня. Даже утренняя зарядка называлась «Попурри народов мира». После обеда молодых людей ожидала Ярмарка национальных культур.

Самой представительной там оказалась русская площадка. Под звуки гармони здесь можно было заняться метанием валенок, хождением на деревянных копытцах, «русским боулингом». Музейный центр «Пригожница» (Санкт-Петербург) организовал мастер-класс по плетению венков из цветов и льняных ленточек, а также по изготовлению деревянных браслетов. Участница санкт-петербургского фольклорного ансамбля «Нежата» показывала, как сделать куклу-закрутку из кусочков ткани.

От Санкт-Петербургского отделения Фонда содействия развитию российско-белорусского сотрудничества «Белые росы» приехала делегация во главе с И.И. Роговой. Члены делегации привезли сувениры, национальные костюмы и интересную фотовыставку о своей стране.

Много людей столпилось вокруг площадки, представлявшей Дагестан. На выставке декоративно-прикладного искусства можно было увидеть национальную чеканку и текстильные изделия ручной работы. Рядом проходил мастер-класс. Молодая художница из Дагестана учила расписывать гипсовые тарелочки в национальном стиле. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена привёз необычные настольные игры. На стадионе гости из Мурманска показывали новое развлечение – национальную японскую игру Yukigassen.

Настоящий интернационал на стадионе собрал русский народный хоровод. В нём участвовали представители самых разных народностей, некоторые были в национальных костюмах.

Атмосфера всеобщего веселья продолжилась вечером – состоялся большой заключительный концерт. Прощались после подведения итогов на следующий день. Разъезжались по домам с грустью, потому что за три дня все успели подружиться.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА