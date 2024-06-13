Во Всеволожске отметили День России

12 июня в амфитеатре парка «Песчанка» отметили День России. Программа открылась праздничным прологом «Горжусь Россией» с участием победительницы конкурса «Национальная краса – 2024» Татьяны Пермяковой. Сводный хор в 760 голосов, символизирующий собой флаг Российской Федерации, грянул торжественную песню «Семья Ленинградская».

Важные и нужные слова сказали областной депутат Ольга Ковальчук, временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев, председатель Общественной палаты области Александр Габитов, а начальник архивного управления Андрей Савченко зачитал поздравление губернатора Александра Дрозденко.

И, как всегда бывает в особенно торжественных случаях, молодым жителям района: Добжанской Полине, Артёмовой Дарье, Матвиенко Вадиму, Багмут Анне, Саакян Гранту, Тезиной Елизавете, Гориной Софии и Гаджиевой Эмилии были вручены главные документы граждан страны – российские паспорта.

Отметим, что среди тех, кто получал в этот день российские паспорта, был и человек, который уже внёс свой вклад в защиту нашей страны – лейтенант Цецоха Дмитрий.

В исполнении сводного хора Всеволожского района прозвучал Гимн РФ, и небо окрасили цвета пиротехнической постановки «Триколор».

Россия является многонациональным государством, что отражено в её Конституции. Не всякая страна может похвастаться большим разнообразием народов, проживающих на её территории, и количеством языков, на которых они говорят. 193 народа – 277 языков и диалектов! В подтверждение этого на сцене стали сменять друг друга коллективы в национальных костюмах и зазвучали стихи разных народов.

Завершил этот своеобразный парад культур сводный хор, исполнивший песню «Пусть всегда будет солнце!» в сопровождении победителей районного вокального конкурса «Голос Всеволожского района».

На празднике вспомнили и о том, что наша страна богата своими территориями, буквально «сшитыми» железными дорогами, самой значительной из которых, конечно же, является Байкало-Амурская магистраль. За большой личный вклад в реализацию данного проекта и в связи с 50-летием с начала строительства Байкало-Амурской магистрали благодарственными письмами от администрации района были отмечены члены Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество»: Андреев Александр, Зыкова Александра, Зыков Александр, Бровченко Ольга, Гумарова Вера, Руденко Лидия, Парамонова Нина, Молокова Надежда, Смолянинов Сергей и Минеев Владимир.

В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Всеволожского района и г. Всеволожска, ветераны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, представители духовенства и общественных организаций.

Особое внимание было уделено участникам специальной военной операции, Союза добровольцев Донбасса, Общероссийского движения «Весна Победы», возглавляемого депутатом г. Всеволожска Оксаной Полозовой.

Праздник на этом не завершился, а обрёл второе дыхание на II книжном фестивале «Читай Всеволожск», организованном отделом культуры района и Всеволожской межпоселенческой библиотекой им. Ю.Г. Слепухина. Это был праздник творчества. Здесь было всё: мастер-классы «Раскрась свой мир», «Библиоребусы», «Ложки-матрёшки», «Буккроссинг», выставка «Путешествие по России», и самое главное – много солнца, радости и смеха.

Изюминкой фестиваля стали выступления театрального коллектива ДДЮТ Всеволожского района «Люди и куклы» и хореографического коллектива Алексея Шпилевого.

Поэты Владимир Шемшученко, Андрей Демьяненко и Ольга Жданкина читали свои стихи, причём темы предлагали самые взыскательные слушатели – дети!

Ну и всех, конечно же, покорил Кот Матроскин, которого юные читатели выбрали в качестве ведущего всего этого сказочно-развлекательного действа. Ребята рисовали его портреты, играли с ним и с удовольствием фотографировались.

Финальным аккордом фестиваля стало оглашение результатов конкурса рисунков «Читаем всей семьей». Победители получили заслуженные призы, а также раскрасили и забрали домой деревянные значки, ложки и матрёшки. Праздник удался! И иначе быть не могло в День России в Год семьи!

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Антона ЛЯПИНА