Три школьника из Всеволожского района набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии

Стали известны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. В Ленинградской области высший балл по этому предмету в этом году набрали 15 человек.

Как сообщает региональный комитет образования, во Всеволожском районе высший балл получили трое школьников: Алиса Хаидова из Муринского центра образования № 2, Ульяна Хромова из Агалатовского центра образования и Кристина Клюкина из школы имени академика И.П. Павлова в Колтушах.

А вот взять заветную «сотню» на экзамене по географии смогла только выпускница из Всеволожска. В этом году Разыя Акчурина из школы № 3 стала единственной из Ленинградской области, кто набрал 100 баллов по этому предмету.

По литературе высший балл получили шестеро школьников из Ленобласти. В том числе две девушки из Всеволожского района: Мария Гарипова из Кудровского центра образования № 1 и Александра Меркушова из Новодевяткинской школы № 1.