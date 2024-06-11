Всеволожский район готовится отметить День России

В среду, 12 июня, в поселениях Всеволожского района пройдут праздничные программы в честь Дня России. Для гостей подготовят выступления детских и взрослых самодеятельных коллективов, увлекательные игры для всей семьи и конкурсы.

Во Всеволожске праздник пройдет с 12.00 до 16.00 в амфитеатре Общественного пространства «Парк Песчанка». Здесь состоится «Парад дружбы народов», фестиваль творчества «Россия – родина моя», выставка-продажа изделий мастеров народных ремесел. Юным гражданам будут вручены паспорта. На протяжении всего праздника будет работать полевая кухня и аттракционы.

В Заневском поселении праздник пройдет сразу по нескольким адресам: в Кудрово у СОШ № 3 (в 12.00) и на площади с фонтаном «Влюбленная пара» (в 15.00); в г.п. Янино на стадионе (в 12.00) и ул. Ясная, 16 (в 15.00). Гостей будут ждать аниматоры, музыка, творческие номера и вкусное угощение – мороженое и сладкая вата (будут раздавать бесплатно всем желающим).

В Буграх праздник состоится с 16.00 до 19.00 на территории ТРЦ «Мега Парнас». Мероприятие организовано администрацией и советом депутатов Бугровского поселения совместно с мотоклубом «Ночные Волки» и ТРЦ «Мега Парнас». Гостей ждут выступления артистов, уличное шоу стритрейсеров, интерактивная площадка мотоциклов и детская анимационная программа.