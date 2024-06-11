Во Всеволожске чествовали социальных работников

Торжества по случаю Дня социального работника прошли во Всеволожске в КДЦ «Южный» 7 июня. Здесь собрались специалисты, работающие в социальной сфере, медицинские работники, представители общественных объединений, волонтеры и др.

Поздравить соцработников пришли временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев, заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Светлана Хотько, глава города Всеволожска Станислав Богдевич.

Открылось праздничное мероприятие выступлением воспитанников вокальной студии «Антуриум». Обращаясь к виновникам торжества, ведущие Максим Сорокин и Татьяна Пермякова подчеркнули их особую миссию – помогать людям, а также необходимость душевных качеств, без которых работа в социальной сфере невозможна.

Со сцены зазвучал гимн Ленинградской области в исполнении вокального ансамбля «Эдельвейс», после чего настал момент поздравлений и награждений, и микрофон перешёл к Андрею Воропаеву. Обращаясь к присутствующим, он сказал:

– Сегодня здесь мы чествуем людей с открытой душой и добрым сердцем, призванных помогать самым уязвимым и незащищенным слоям нашего общества. Мы понимаем, насколько сложен ваш труд и какой самоотверженности и терпения требует ваша деятельность. Ведь для выполнения стоящих перед вами задач необходимы качества и навыки и психолога, и юриста, и медицинского работника. Нужно обладать широким кругозором и высокой степенью чуткости, чтобы должным образом поддержать нуждающегося в социальной помощи человека. Ежедневно к каждому из вас обращаются десятки пожилых людей, инвалидов, детей-сирот и другие наши граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И вы не просто оказываете им социальные услуги, но и дарите внимание, понимание, заботу и вселяете надежду и веру в лучшее будущее. От лица администрации и себя лично желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелёгком, но таком благородном и необходимом обществу и государству труде.

В этот день около сотни всеволожцев, причастных к социальной сфере, получили благодарности, почётные дипломы и благодарственные письма. Много добрых слов звучало в адрес социальных работников от официальных лиц и представителей общественных объединений, тесно сотрудничающих с органами социальной защиты населения.

Торжественное награждение лучших работников этой сферы чередовалось с музыкальными номерами в исполнении солистов и творческих коллективов КДЦ «Южный».

Среди награждённых в этот день была и Яна Сахацкая, начальник сектора по взаимодействию с общественностью администрации Заневского городского поселения, одним из направлений деятельности которой является взаимодействие с военнослужащими, выполняющими свой гражданский долг по защите Отечества, и их семьями.

– Как раз с этими людьми мы и работаем, сопровождая добровольцев и поддерживая их семьи от момента заключения контракта с Минобороны. Вместе с нами это делают неравнодушные люди, которые плетут маскировочные сети, собирают продукты питания, одежду и необходимые на фронте инструменты, оборудование и даже технику.

Когда общаешься с этими людьми, понимаешь, какого мужества и стойкости требует от человека война, и что все эти ребята – настоящие герои, которых страна должна знать и быть им благодарна. Поэтому мы делаем для них всё, что в наших силах. В том числе помогаем разнообразить их досуг, сотрудничая с коллективами, организовывающими концерты в госпиталях, где проходят реабилитацию бойцы с передовой, и любыми другими способами стараемся отблагодарить за их подвиг. А в нашем главном парке «Оккервиль» будет сооружён монумент, посвящённый участникам специальной военной операции, – поделилась Яна Сахацкая.

В заключительной части торжественного мероприятия ведущая праздника напомнила о том, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. А семья – это главное в жизни человека, это близкие и родные люди, это те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. И финальной песней в честь социальных работников стал «Гимн семье» в исполнении участников вокальной студии «Антуриум».

В подготовке и проведении мероприятия приняли участие районный отдел культуры, комитет по опеке и попечительству, администрация и сотрудники КДЦ «Южный».

Автор Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА