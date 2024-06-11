Во Всеволожском районе спасли ребенка, захлебнувшегося во время купания

В скорую медицинскую помощь Всеволожского района поступил вызов – неотложная помощь была необходима 9-летнему ребенку, нахлебавшемуся воды во время купания. Медики приехали на место происшествия за 6 минут.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на момент прибытия врачей у ребенка было редкое дыхание, на раздражители он практически не реагировал. Медики оперативно приступили к реанимационным действиям, и состояние маленького пациента улучшилось. Серьезный вклад в спасение ребенка оказала мама: до приезда скорой женщина делала сыну искусственное дыхание. Грамотные действия жительницы Всеволожска помогли не потерять драгоценное время.

Врачи напоминают, что умение оказать первую помощь при несчастных случаях значительно увеличивает шансы спасти человека.

Всего же за прошлую неделю медики Ленобласти отработали 9 827 вызовов, госпитализировав 2 713 пациентов. Из всего количества вызовов 2 455 пришлись на долю пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы.