Во Всеволожске прошел детский легкоатлетический фестиваль «Колобок»

В минувшую субботу, 8 июня, на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума состоялся традиционный муниципальный легкоатлетический фестиваль на призы главы администрации Всеволожского района среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок». Состязания приурочили к Году семьи.

Организаторами фестиваля выступили администрация Всеволожского района, отдел физической культуры и спорта, а также «Всеволожский центр ФКС». Сотрудниками МКУ «Общественная безопасность» и бригадой «Скорой медицинской помощи» проследили за тем, чтобы юные участники не получили травмы, и соревнования прошли без происшествий. А для создания нужного настроения волонтёры и аниматоры из «Молодёжного центра «Альфа» устроили на стадионе шикарное представление, которое надолго запомнится всем участникам. Было много музыки, танцев и песен!

Здесь же сотрудники Ленинградской областной противопожарной службы и 15-го пожарно-спасательного отряда организовали интерактивную площадку «Безопасное детство». Малышей познакомили с правилами противопожарной безопасности, разрешили «оседлать» пожарную машину и примерить боевую одежду пожарного. Ведущий инженер Всеволожского отряда Владимир Миронов и инструктор противопожарной профилактики 101-й пожарной части Екатерина Голубева по-взрослому поговорили с детьми на тему осторожного обращения с огнём и вручили мальчишкам и девчонкам памятки по правилам пожарной безопасности.

Как и в прошлом году соревнования среди детей 6, 7 и 8 лет проводились с использованием системы электронного хронометража (чип-системы), что позволило избежать падений и травм юных легкоатлетов при масс-старте. Обеспечивал квалифицированное судейство соревнования Михаил Починский, судья Всероссийской категории по легкой атлетике.

Осталось лишь назвать самых быстрых участников соревнований.

Категория 5 лет: Бибикова Виктория, Морозова Варвара, Андрейсонс Екатерина, Фёдоров Денис, Мартышев Владислав и Сидоров Роман.

Категория 6 лет: Виткявичуте Агата, Курочкина Анастасия, Чередниченко Анастасия, Ладнюков Павел, Розин Дмитрий и Сизов Михаил.

Категория 7 лет: Брылева Анастасия, Красоткина София, Семёнова Анастасия, Науменко Михаил, Сорока Степан, Гажа Александр.

Категория 8 лет: Морозова Арина, Пенкина Алевтина, Шкаликова Екатерина, Осипов Федор, Малхасьян Максимилиан и Кругленёв Александр.

Победителям вручили медали и дипломы, а каждый участник соревнований независимо от результата получил сладкий приз.

Кроме того сеть гипермаркетов «Лента» предоставила велосипеды для победителей категории 8 лет, нерф-центр «Манеж» порадовал бронзовых призёров 6 лет сертификатами на посещение батутного центра, а детское IT-пространство «Кодология» подарила за 3 место в категориях 7 и 8 лет сертификаты на курсы программирования.

Владимир Шемшученко

Фото Александра Ольховского