О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы Ленобласти

0 Комментариев

Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы воды в местах, популярных среди отдыхающих. По итогам исследований обновляется список пригородных водоемов, вода в которых соответствует нормам и признана безопасной для купания.

Всего на территории Ленинградской области безопасными признали 12 водоемов. В том числе во Всеволожском районе это озера Курголовское в Токсово и Коркинское в Воейково.

В других районах специалисты считают приемлемыми для купания озера Павловское, Омчино, Толони, Отрадное, Царицыно; реки Луга, Шингарка, Тихвинка, Вуокса и карьер в поселке Шапки.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  2. Первобытный человек – во Всеволожском районе
  3. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?
  4. «Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code