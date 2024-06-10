Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы воды в местах, популярных среди отдыхающих. По итогам исследований обновляется список пригородных водоемов, вода в которых соответствует нормам и признана безопасной для купания.

Всего на территории Ленинградской области безопасными признали 12 водоемов. В том числе во Всеволожском районе это озера Курголовское в Токсово и Коркинское в Воейково.

В других районах специалисты считают приемлемыми для купания озера Павловское, Омчино, Толони, Отрадное, Царицыно; реки Луга, Шингарка, Тихвинка, Вуокса и карьер в поселке Шапки.