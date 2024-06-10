Поселку Бугры присвоен статус города

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о присвоении Буграм статуса города. Смена категории населенного пункта позволит увеличить поступления в местный бюджет и расширит муниципальные полномочия.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, со дня вступления в силу закона и до 1 января 2025 года устанавливается переходный период. Это время необходимо для формирования органа местного самоуправления, а также составления, рассмотрения и утверждения бюджета городского поселения.

Отметим, что Бугры являются одной из главных точек жилищного и инфраструктурного строительства на карте Ленинградской области. Активное развитие и близость к Санкт-Петербургу делают новоиспеченный город миграционно привлекательным. Население Бугров увеличивается с каждым годом: прогнозируется, что к 2027-му здесь будет проживать более 40 тысяч человек.