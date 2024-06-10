Ленобласть продолжает строить и создавать

На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область подписала 35 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей.

– Поддержка бизнеса в Ленобласти начинается… с искренней и открытой улыбки Александра Дрозденко, – отметили в пресс-службе областного правительства. – Во время форума традиционно были оглашены итоги рейтинга инвестиционного климата по версии АСИ: с инвестпортфелем более 6,5 трлн рублей Ленинградская область занимает 10 место по итогам 2023 года.

Это важные для региона проекты в самых разных сферах, включая логистику, пищевую промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, химическую отрасль, промышленное оборудование, вагоностроение.

Пресс-служба областного правительства