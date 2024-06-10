В Ленобласти обновят дорогу между Мяглово и Ёксолово

Ремонтные работы на основном въезде в Дубровку стартуют в июне. Дорожники собираются уложить георешетку и три слоя нового асфальта – такая технология позволяет увеличить износостойкость дорожного покрытия.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участок между Мяглово и Ёксолово станет четвертым ремонтом на региональных дорогах во Всеволожском районе. На данный момент завершается обновление участков между Юкками и Кузьмолово и подъезда к деревне Сярьги. На днях стартовало обновление Староприозерского шоссе от Елизаветинки в сторону Новоприозерского шоссе.