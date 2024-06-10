Во Всеволожске проводят интерактивные программы для детей

На городских детских площадках проходят развлекательные программы «Выходи играть!». Профессиональные аниматоры вовлекают ребят в подвижные игры и проводят конкурсы.

Интерактивные программы проходят регулярно по разным адресам. Родителей информируют в том числе через афиши, размещённые возле детских площадок.

Ближайшие мероприятия пройдут:

14 июня в 11.30 на ул. Приютинская, д. 15–17 и в 13.00 на Юбилейной площади;

19 июня в 11.30 на ул. Аэропортовская, д. 3 и в 13.00 на ул. Комсомола, д. 2;

21 июня в 11.30 на ул. Победы, д. 9 и в 13.00 на ул. Горсткина (территория скейт-парка).

Программы проходят при благоприятных погодных условиях. Участие бесплатное.