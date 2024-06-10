Более 400 тысяч ленинградцев приняли участие в субботниках

В Ленинградской области подвели итоги двухмесячника благоустройства, который проходил с апреля по май. Всего была приведена в порядок 2 421 общественная территория, а в субботниках приняли участие 407 211 человек – это около 20% от общего числа жителей региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, субботники проходили в два этапа. В апреле активисты проводили санитарную уборку: собирали и вывозили скопившийся за зиму мусор, очищали водоёмы, приводили в порядок территории у мемориалов.

Затем, когда позволили погодные условия, приступили к озеленению. Общественные территории украсили живыми цветами, были высажены саженцы деревьев.